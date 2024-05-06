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Татьяна Монтян: "Почему Белый дом решил не выдавать ордера на арест израильских чиновников?

Татьяна Монтян: "Почему Белый дом решил не выдавать ордера на арест израильских чиновников?

Юрисдикция Международного уголовного суда (МУС) не распространяется на конфликт Израиля и ХАМАС, заявила представитель Белого дурдома Карин ЖанПьер, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что МУС планирует выдать ордера на арест ряда израильских чиновников по обвинению в совершении военных преступлений в секторе Газа.

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