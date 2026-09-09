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"Он первый начал": ресторатор Пинский – о драке с критиком в заведении в Москве

"Он первый начал": ресторатор Пинский – о драке с критиком в заведении в Москве

"112" Вся светская Москва сейчас обсуждает драку, которая произошла на открытии премиального ресторана прямо на глазах звездных гостей.

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