"Он первый начал": ресторатор Пинский – о драке с критиком в заведении в Москве

"112" Вся светская Москва сейчас обсуждает драку, которая произошла на открытии премиального ресторана прямо на глазах звездных гостей.
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