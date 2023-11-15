В библиотеке СО РАН заявили о высоком спросе на книги авторов-иноагентов

Книги отдельных авторов-иноагентов пользуются у новосибирцев особым спросом. При этом такие произведения уже почти год находятся в выделенном служебном помещении и выдаются только совершеннолетним читателям.
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