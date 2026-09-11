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Бизнес журнал. Урал

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Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о незаконных валютных операциях на 52,1 млн рублей

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о незаконных валютных операциях на 52,1 млн рублей

Мужчина, действуя совместно с сообщником, перевел более 52 млн рублей по подложным документам. Суд наложил арест на его земельные участки.

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