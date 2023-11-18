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Кафанов о том, что Сафонов – 1-й номер сборной: «Приходится только выбирать, кого вызвать еще. Выбор очень большой. Вратари стали больше очков приносить клубам»

Кафанов о том, что Сафонов – 1-й номер сборной: «Приходится только выбирать, кого вызвать еще. Выбор очень большой. Вратари стали больше очков приносить клубам»

– Первым номером является Матвей Сафонов? – Скорее всего – да. На сегодняшний день это так. – Были ли вратари.

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