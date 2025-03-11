«Снежный барс – тотемный символ, оберегавший жизнь рода, племени, народа»

Послезавтра в Казани на конференцию «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» соберутся представители всех стран, где обитает животное, ставшее для Татарстана особенно знаковым с 90-х годов.
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