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Завершен монтаж бетонных плит для тренировочных площадок Ледового дворца в Нижнем Новгороде

Завершен монтаж бетонных плит для тренировочных площадок Ледового дворца в Нижнем Новгороде

Монтаж бетонных плит тренировочных арен ледового дворца завершен в Нижнем Новгороде. На объекте подрядчик монтирует настилы трибун, прокладывает инженерные сети, а также отделывает подтрибунные помещения.

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