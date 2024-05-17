Завершен монтаж бетонных плит для тренировочных площадок Ледового дворца в Нижнем Новгороде

Монтаж бетонных плит тренировочных арен ледового дворца завершен в Нижнем Новгороде. На объекте подрядчик монтирует настилы трибун, прокладывает инженерные сети, а также отделывает подтрибунные помещения.
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