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Александр Кожевников: «Хоккеисты ближе к народу, они попроще. Футболисты более великие, у них денег побольше! Закрываются, оскорбляют журналистов»

Александр Кожевников: «Хоккеисты ближе к народу, они попроще. Футболисты более великие, у них денег побольше! Закрываются, оскорбляют журналистов»

«Хоккей – более открытый вид спорта для болельщиков и журналистов, чем футбол. Это связано с руководством видов спорта.

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