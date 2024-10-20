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Царьград

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Электроника подорожает до 15%: что ожидает русских покупателей к Новому году?

Электроника подорожает до 15%: что ожидает русских покупателей к Новому году?

Цены на электронику в русских магазинах вырастут на 10–15% к Новому году из-за подорожания валют и комплектующих.

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