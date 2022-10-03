В Кстовском районе участились случаи обмана жителей

В Кстовском районе по многоквартирным домам ходят представители недобросовестных компаний. Указанные граждане представляются сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии – «ТНС энерго НН», хотя не имеют никакого отношения к компании.
В Кстовском районе по многоквартирным домам ходят представители недобросовестных компаний. Указанные граждане представляются сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии – «ТНС энерго НН», хотя не имеют никакого отношения к компании.
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