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Царьград

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Qatar Energy отказалась строить газопроводы в обход Ормузского пролива

Qatar Energy отказалась строить газопроводы в обход Ормузского пролива

На Катарском экономическом форуме Саад аль-Кааби заявил, что Катар не станет строить обходные газопроводы вокруг Ормузского пролива из-за экономической нецелесообразности.

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