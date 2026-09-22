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Мирошник оценил вероятность военного переворота на Украине

Мирошник оценил вероятность военного переворота на Украине

Такой сценарий не является основным, несмотря на циркулирующие в медиа слухи Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что военного переворота на Украине не предвидится.

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