Мирошник оценил вероятность военного переворота на Украине

Такой сценарий не является основным, несмотря на циркулирующие в медиа слухи Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что военного переворота на Украине не предвидится.
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