Крокодил съел справлявшую нужду женщину

Пожилую женщину из Индии съел крокодил. Об этом пишет Times of India. В воскресенье, 11 августа, 75-летняя Рамвати Кори из деревни Джинна в округе Майхар отправилась к пруду на окраине поселка, чтобы справить нужду, и не вернулась.