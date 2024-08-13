Крокодил съел справлявшую нужду женщину

Пожилую женщину из Индии съел крокодил. Об этом пишет Times of India. В воскресенье, 11 августа, 75-летняя Рамвати Кори из деревни Джинна в округе Майхар отправилась к пруду на окраине поселка, чтобы справить нужду, и не вернулась.
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