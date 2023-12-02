Приколисты
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Приколисты

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На очередной игре «Что? Где? Когда?» на вопросе «Когда было изобретено пиво?» выиграл ответ «Утром»

На очередной игре «Что? Где? Когда?» на вопросе «Когда было изобретено пиво?» выиграл ответ «Утром»

Анекдоты про пиво Врач спрашивает у пожилого пациента:— У вас болезни Альцгеймера и Паркинсона, с какой начнем лечение?— Доктор, я думаю, что лучше забыть заплатить за кружку пива, чем его расплескать! — Пять литров пива, пожалуйста.

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