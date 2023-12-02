На очередной игре «Что? Где? Когда?» на вопросе «Когда было изобретено пиво?» выиграл ответ «Утром»

Анекдоты про пиво Врач спрашивает у пожилого пациента:— У вас болезни Альцгеймера и Паркинсона, с какой начнем лечение?— Доктор, я думаю, что лучше забыть заплатить за кружку пива, чем его расплескать! — Пять литров пива, пожалуйста.