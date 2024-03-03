Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Правильно, авиакомпанию засудить, стюру отодрать!Ветеран ZOV, кото...
  • Захар Князев
    Партию нов.дюдоеды надо запретить!!!"Договорняк" канд...
  • Владимир Минаков
    "изменила свое наименование, например "извозчик"... или просто "телега""                                             ...Ветеран ZOV, кото...

"Русского медведя не завалить": Глава американской ЧВК предложил отдать России "что угодно"

"Русского медведя не завалить": Глава американской ЧВК предложил отдать России "что угодно"

Царьград Фото: коллаж Царьграда. "Надо сворачивать лавочку с этой войной", - заявил основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЭМЭН Иваницкий
зю надо сжечь на костре заживо! с прямой трансляцией на сРАЙЛЬ!!!
Ответить
9 час.
Сергей Кандауров
Медведь???? Нет , там Русский дух, там Русью «пахнет»! Коль «занес» над нашими головами меч, помни запад СРАНЫЙ, ответ будет страшный! Прочитайте хотя бы в Википедии, кого освободила РУСЬ за свое существование? Акститесь и приведите пример, кого Русь , СССР и РОСССИЯ, в рабов «превратила»?????
Ответить
8 час.
ВераВерная
Мысль правильная. Но этот Эрик Принс вряд ли на что-то влияет.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх