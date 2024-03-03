Царьград Фото: коллаж Царьграда. "Надо сворачивать лавочку с этой войной", - заявил основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс.
"Русского медведя не завалить": Глава американской ЧВК предложил отдать России "что угодно"
Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
зю надо сжечь на костре заживо! с прямой трансляцией на сРАЙЛЬ!!!
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9 час.
Сергей Кандауров
Медведь???? Нет , там Русский дух, там Русью «пахнет»! Коль «занес» над нашими головами меч, помни запад СРАНЫЙ, ответ будет страшный! Прочитайте хотя бы в Википедии, кого освободила РУСЬ за свое существование? Акститесь и приведите пример, кого Русь , СССР и РОСССИЯ, в рабов «превратила»?????
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8 час.
ВераВерная
Мысль правильная. Но этот Эрик Принс вряд ли на что-то влияет.
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7 час.
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