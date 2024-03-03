"Русского медведя не завалить": Глава американской ЧВК предложил отдать России "что угодно"

Сергей Кандауров

Медведь???? Нет , там Русский дух, там Русью «пахнет»! Коль «занес» над нашими головами меч, помни запад СРАНЫЙ, ответ будет страшный! Прочитайте хотя бы в Википедии, кого освободила РУСЬ за свое существование? Акститесь и приведите пример, кого Русь , СССР и РОСССИЯ, в рабов «превратила»?????