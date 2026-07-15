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Шерки о фоле Диня на Ямале в штрафной Франции: «Что вы хотите от меня услышать? Что он плакал, что мы дали ему по голове? Нет. Такое случается, мы должны его поддерживать»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки ответил на вопрос о том, как в команде отреагировали на фол  Люки Диня , который привел к пенальти.

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