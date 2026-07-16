«Согласовывали аферы»: Новый премьер Украины Корецкий оказался замаран связями с Миндичем

Назначение премьер-министром Украины Сергея Корецкого — это не просто кадровая перестановка. Это, по сути, признание Киевом того факта, что государственные посты теперь раздаются не за компетенции, а за лояльность.
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