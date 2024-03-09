Дементьев о Тарасенко во «Флориде»: «Владимир будет не пассажиром, а реально помогающим делать результат» 

«Обмен Тарасенко? Я считаю, что это хорошая, обоюдовыгодная сделка. И для «Оттавы», и для Владимира. Те задачи, которые стояли перед Тарасенко при подписании контракта с «Оттавой» – что он будет играть много, что он будет играть продуктивно, – они все оправдались.