НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Дементьев о Тарасенко во «Флориде»: «Владимир будет не пассажиром, а реально помогающим делать результат» 

«Обмен Тарасенко? Я считаю, что это хорошая, обоюдовыгодная сделка. И для «Оттавы», и для Владимира. Те задачи, которые стояли перед Тарасенко при подписании контракта с «Оттавой» – что он будет играть много, что он будет играть продуктивно, – они все оправдались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх