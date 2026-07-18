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Журнал «Профиль»

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Дрон врезался в многоквартирный дом во Владимире, начался пожар

В результате попадания беспилотного летательного аппарата в одну из квартир в жилом доме во Владимире произошло возгорание, жильцов эвакуируют, сообщил в субботу, 18 июля 2026 года, губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

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