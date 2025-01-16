Пишут, вчера ходячий обморок отверз ротовое отверстие и заговорил. Правда по смыслу его речь, хоть и выглядела внятной, все равно совершенно бредовая.
Дед Деменций жжот
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Этот пидорас взорвал газовые трубы, развязал войну с Украиной, чтоб ему гореть в аду на сковородке, бледная спирохета, а не президент!..
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12 час.
Сергей Иванов
И не только ему, а и его сыночку-наркоману!
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6 час.
Андрей Тимохин
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24 мин.
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