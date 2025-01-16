Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Дед Деменций жжот

Дед Деменций жжот

Пишут, вчера ходячий обморок отверз ротовое отверстие и заговорил. Правда по смыслу его речь, хоть и выглядела внятной, все равно совершенно бредовая.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Этот пидорас взорвал газовые трубы, развязал войну с Украиной, чтоб ему гореть в аду на сковородке, бледная спирохета, а не президент!..
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