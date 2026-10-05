Мужчина после расставания прислал бывшей три коробки чеков

Жительница Малайзии поделилась историей о том, что после разрыва отношений с парнем она получила три коробки, наполненные чеками, которые он собирал на протяжении всех трех лет их совместной жизни.
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