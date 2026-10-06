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Царьград

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Объем размещений корпоративных облигаций в сентябре превысил 1 трлн рублей

Объем размещений корпоративных облигаций в сентябре превысил 1 трлн рублей

В сентябре объем размещений корпоративных облигаций достиг 1,04 трлн рублей, увеличившись на 19% к августу и на 24% к сентябрю прошлого года.

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