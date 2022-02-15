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Байден заявил, что Запад в случае агрессии против Украины остановит Северный поток - 2

Байден заявил, что Запад в случае агрессии против Украины остановит Северный поток - 2

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток - 2".

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