Байден заявил, что Запад в случае агрессии против Украины остановит Северный поток - 2

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток - 2".
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