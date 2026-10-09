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Царьград

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The Telegraph: Путин призвал на СВО генерала Суровикина. Для чего возвращают «Генерала-армагеддона»

The Telegraph: Путин призвал на СВО генерала Суровикина. Для чего возвращают «Генерала-армагеддона»

В СМИ обсуждают возможные планы по участию генерала Суровикина в СВО.Британский журналист Хэмиш де Бреттон‑Гордон в статье для The Telegraph заявил, что генерал Сергей Суровикин, которого прозвали «Генерал-армагеддон», якобы возвращён из Африки по личному требованию Владимира Путина для выполнения задачи по уничтожению мостов в Киеве, передает Царьград.

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