«Сент-Луис» уступил «Колорадо», несмотря на гол Торопченко, Ничушкин стал 3-й звездой матча

Победа в Сент-Луисе — 4:3 — стала для «Колорадо» 7-й подряд в чемпионате НХЛ. Две последних, решающих шайбы «Колорадо», проигрывавшего со счетом 2:3 в середине второго периода, забросил финн Микко Рантанен с передач россиянина Валерия Ничушкина.