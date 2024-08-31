TF1: Павел Дуров неоднократно получал красные штампы при попытке стать гражданином Франции

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров не раз получал отказные красные штампы с надписью "запрос отклонен" при подаче документов на получение французского гражданства, передает TF1 со ссылкой на источники.
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