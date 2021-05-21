Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в В Центризбиркоме России ожидают провокаций на предстоящих в сентябре парламентских выборах, в том числе извне, и готовы им противостоять, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.