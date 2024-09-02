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Найдены тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке

Найдены тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке

Родственники погибших прилетят за ними в понедельник.Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке завершена.

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