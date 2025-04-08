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Денис Клявер назвал Овечкина прославляющим всю Россию спортсменом

Денис Клявер назвал Овечкина прославляющим всю Россию спортсменом

Певец Денис Клявер поздравил нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и отметил, что тот прославляет всю Россию.

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