Денис Клявер назвал Овечкина прославляющим всю Россию спортсменом

Певец Денис Клявер поздравил нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и отметил, что тот прославляет всю Россию.