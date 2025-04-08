Денис Клявер назвал Овечкина прославляющим всю Россию спортсменом

Певец Денис Клявер поздравил нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и отметил, что тот прославляет всю Россию.
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