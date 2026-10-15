За 9 месяцев 2026 года курский вокзал принял 779,6 тысяч пассажиров, из которых 710,3 тысячи путешествовали поездами дальнего следования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- M Средства для сниж...
- КЗ Средства для сниж...
- РР «Голливудские игл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым