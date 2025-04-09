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Царьград

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Женщина с раком кишечника 4-й стадии рассказала об ошибке в питании: Казалось бы, простой суп

Женщина с раком кишечника 4-й стадии рассказала об ошибке в питании: Казалось бы, простой суп

Заболевшая раком 44-летняя британка заявила, что, похоже, разобралась в причине возникновения своего недуга.

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