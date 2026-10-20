Вооружённые силы России освободили Тимошевку в Запорожской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, таким образом российские бойцы расширили зону контроля в регионе и создали условия для дальнейшего продвижения подразделений «Востока» в западном направлении.
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