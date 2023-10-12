Военный эксперт рассказал о работе системы РЭБ «Рычаг» на базе вертолета

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Рычаг», устанавливаемый на вертолеты российской авиации, обладает довольно большим перечнем возможностей и за восемь лет эксплуатации продемонстрировал высокую эффективность.
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