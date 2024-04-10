Обвиняемого в насилии над посетителем владельца кафе «Ромашка» отправили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил в силе решение новоуральских коллег о заключении под стражу до 23 июля владельца кафе «Ромашка», которого обвиняют в избиении посетителя и совершении насильственных действий сексуального характера.
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