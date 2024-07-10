Проект объездной дороги вокруг Пугачева получил положительное заключение государственной экспертизы

Областные власти приняли решение о строительстве объездной дороги вокруг города Пугачево. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы и его реализацию планируется начать в этом году.
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