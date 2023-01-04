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Чемпион АСА Слипенко про Резникова: «Почему он не устает в борьбе — он умеет правильно работать»

Новоявленный чемпион АСА Виталий Слипенко в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился своими впечатлениями от совместных тренировок с казахстанским бойцом Артемом Резниковым: «Он тренируется почти каждый день, только в воскресенье отдых, и то — может пойти какую-то физуху поделать, ну, физуху он делает в основном со своим весом.

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