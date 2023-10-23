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В Болхове и Новосиле пройдут личные приёмы орловских прокуроров

В Болхове и Новосиле пройдут личные приёмы орловских прокуроров

27 октября мобильная приёмная прокурора Орловской области отправится в Болхов и Новосиль.  В Болхове с 10:00 до 12:00 личный приём проведёт старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи Екатерина Псарёва.

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