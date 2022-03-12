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Redmi K50 Pro+ на платформе Dimensity 9000 уничтожает любой флагман на Snapdragon 8 Gen 1 в бенчмарке Geekbench

Redmi K50 Pro+ на платформе Dimensity 9000 уничтожает любой флагман на Snapdragon 8 Gen 1 в бенчмарке Geekbench

Уже 17 марта Redmi представит флагманские смартфоны K50, K50 Pro и K50 Pro+, а сейчас две старшие модели засветились в бенчмарке Geekbench, и обе демонстрируют очень интересные результаты.

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