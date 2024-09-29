«Наш город - колыбель художественной гимнастики»: Александр Беглов поздравил участниц Всероссийских соревнований по этому виду спорта

Петербургские спортсменки завоевали 25 наград различного достоинства Губернатор Александр Беглов поздравил участниц Всероссийские соревнования по по художественной гимнастике, которые прошли в Петербурге.
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