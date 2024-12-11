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Глава МИД России Фидан: конфликт на Украине повышает риск ядерной войны

Глава МИД России Фидан: конфликт на Украине повышает риск ядерной войны

В МИД Турции высказались по поводу риска применения ядерного оружия из-за конфликта на Украине.Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что риск применения ядерного оружия из-за конфликта на Украине медленно, но растёт.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Турки обеспокоины, но в тихоря все же отжали Сирию, а это точно не ведёт к нормализации общемирового спокойствия. Открыть &quot;Ящик Пандоры&quot; легко, ни кто не знает как потом его закрывать!
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