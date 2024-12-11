Глава МИД России Фидан: конфликт на Украине повышает риск ядерной войны

ИМ

Ильдус Мамлеев

Турки обеспокоины, но в тихоря все же отжали Сирию, а это точно не ведёт к нормализации общемирового спокойствия. Открыть "Ящик Пандоры" легко, ни кто не знает как потом его закрывать!