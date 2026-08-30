По меньшей мере 7 человек погибли при крушении парома у Северного Кипра

Не менее семи человек погибли при крушении парома у берегов Северного Кипра. Об этом 30 августа сообщил премьер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.
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