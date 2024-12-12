Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Москва привлекательна для инвестиций Во время своего выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey президент России Владимир Путин отметил, что Москва относится к числу лучших мегаполисов мира.
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