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Ивановские новости

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Жительница из Ивановской области получила исправительные работы за долг по алиментам

Жительница из Ивановской области получила исправительные работы за долг по алиментам

Женщина, официально трудоустроенная в Комсомольском районе, накопила долг по алиментам более 500 тысяч рублей и была приговорена к 7 месяцам исправительных работ.

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