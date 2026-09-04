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«Зеленые» снимают с челябинских выборов в Госдуму кандидата от «Яблока». Скрин

Кандидат от партии «Зеленые» Артем Кунгурцев, пытающийся попасть в Госдуму от Челябинского округа № 188, обратился с иском к ТИК с просьбой снять с выборов председателя реготделения «Яблока» Ярослава Щербакова.

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