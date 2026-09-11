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Царьград

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В Чите Осипов вручил икону генералу Носулеву и получил медаль ВВО

В Чите Осипов вручил икону генералу Носулеву и получил медаль ВВО

В Чите на площадке третьего форума «СВОих» состоялась церемония вручения иконы Николая Чудотворца. Образ, созданный мастером художественной и церковной живописи Ольгой Голобоковой из Нерчинска, губернатор Забайкальского края Александр Осипов передал заместителю командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанту Михаилу Носулеву.

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