В Чите Осипов вручил икону генералу Носулеву и получил медаль ВВО

В Чите на площадке третьего форума «СВОих» состоялась церемония вручения иконы Николая Чудотворца. Образ, созданный мастером художественной и церковной живописи Ольгой Голобоковой из Нерчинска, губернатор Забайкальского края Александр Осипов передал заместителю командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанту Михаилу Носулеву.
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