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Царьград

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Россия готова к консультациям с Трампом по Украине: Лавров о первопричинах конфликта

Россия готова к консультациям с Трампом по Украине: Лавров о первопричинах конфликта

Россия заявила о готовности к переговорам с администрацией Трампа по украинскому вопросу. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что для Москвы принципиально важны юридически оформленные договорённости и предотвращение расширения НАТО на восток.

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