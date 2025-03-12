Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом

Инфографика: как страны облагают налогом своих граждан / © Visualcapitalist Сведения для инфографики взяли из сводки налоговых деклараций компании PwC, обновленной в период с августа 2024-го по февраль 2025 года.
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