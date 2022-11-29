Аргументы недели

98 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Центр нового миропорядка? Но новый миропорядок будет основан на многополярности, в нем центра быть не может. Получает...Политолог Коктыш ...
  • Ирэна Сергеева
    Автор - Ирэна Сергеева "Военный корреспондент" - Александру СладковуВоенкор ВГТРК Але...
  • Алексей Белоусов
    Ну, вот и проговорился...Генсек НАТО Столт...

Офицер ЛНР Марочко: плохая погода затрудняет бригадам ВСУ проведение эвакуации раненых

Офицер ЛНР Марочко: плохая погода затрудняет бригадам ВСУ проведение эвакуации раненых

Плохие погодные условия мешают украинским эвакуационным бригадам попасть к раненым на Купянском и Красно-Лиманском направлении.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх