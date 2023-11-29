Свыше 180 лесных пожаров потушили в Подмосковье за сезон

С 10 апреля по 15 ноября в Подмосковье потушили 181 пожар. Это на 160 меньше, чем в прошлом году. Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, пожароопасный период в этом году оказался спокойнее, чем прошлый.
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