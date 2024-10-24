Ремонт оперблока и двух отделений завершён в Луговской больнице Симферополя

За счёт средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» в Симферопольской районной клинической больнице (Луговская больница) завершён ремонт операционного блока, травматологического отделения и корпуса родильного отделения.